تحالف العمل الأهلي : أرسلنا جميع المستلزمات الإغاثية لغزة بكميات كبيرة

أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على مواصلة التحالف لجهوده في تقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة منذ بداية العدوان عليهم.

وأضاف عبد القوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، انطلقنا المرحلة الثالثة من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين والتي تتضمن أكثر من 74 قاطرة محملة بأكثر من 1490 طنًا من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه.

تابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مصر الدولة المحورية الأولى وموقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية واضح وقوي، ولبينا جميع طلبات أشقائنا الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة.

