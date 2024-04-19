أزمتها الصحية وكيم كارداشيان.. فيفي عبده تطلق تصريحات نارية

فيفي عبده: جوزي السبب في أزمتي الصحية وضيعني في أبو نكلة ..

ميكانيكي النفخ قاعد تحت رجلها .. فوفا تسخر من جمال كيم كاردشيان

فيفي عبده: هعمل برنامج عن الحموات

فيفي عبده: أنا أصاحب الرجالة ومصاحبش الستات

استضافت الإعلامية ياسمين عز، الفنانة فيفي عبده، عبر برنامج «كلام الناس»، والذي يعرض على قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، لتكشف المزيد عن حياتها الخاصة.

وصرحت فيفي عبده خلال لقائه مع المذيعة ياسمين عز في برنامج كلام الناس المذاع على عبر قناة MBC مصر، بأنها تعمل على برنامج مخصص للحموات، ولم تذكر موعد عرضه.

وروجت فيفي عبده لحلقتها مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج “كلام الناس” والذى من المقرر أن تعرض اليوم في تمام الساعة السادسة مساءا.

وتحدثت فيفي عبده عن جوانب حياتها الشخصية، حيث تطرقت لذكريات فترة الحمل قائلة: "أمي كانت مفهماني أن الست بتولد من ركبها، وفضلت أولد عزة بنتي من الساعة 8 بليل حتى 6 مساء من اليوم التالي".

كما نصحت النساء بممارسة التمارين الرياضية وبالأخص الرقص الشرقي قائلة: أنا فضلت ارقص لحد ما كنت في الشهر السابع، وبعد ولادة هنادي رقصت بعد ما عديت الـ 40.

وتابعت فيفي عبده، أنه عمل برنامج عن الحموات قريب، وكيم كردشيان وميكانيكي النفخ قاعد تحت رجلها.

وقالت فيفي عبده خلال لقائها مع ياسمين عز إنه خلال حملها في ابنتها الثانية هنادي، كانت من فريق عمل مسرحية شباب امرأة مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وأرهقتها البروفات والعروض حتى جاءها نزيف واضطرت لإجراء عملية جراحية، وطمأنها الأطباء أن المشيمة لا زالت في مكانها الصحيح.

وأشارت فيفي عبده في حديثها حينها إلى الراقصة نجوى فؤاد التي فوجئت من إقبال فيفي عبده على الرقص بعد تخطيها ذاك السن، لتخبرها حينها: لو منزلتش أرقص بعد الأربعين مش هرجع لجسمي تاني.

كما ذكرت تعرضها لتجربة إجهاض بين ولادة ابنتها الأولى والثانية، وعند سؤالها عن رغبتها في ولادة ولد قالت: البنت بتجيب ولد، مسيرها تتجوز وجوزها يبقى ابني برضو، وبناتي الحمد لله كل واحدة من أب لكن نفس الأخلاق الجميلة وده كرم من ربنا.