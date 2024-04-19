ضبط 260 كيلو لحوم فاسدة بدمياط

شنت مديري الطب البيطرى بدمياط ، عددا من الحملات المكثفة وحملات تفتيش مكبرة لادارة المجازر في كل انحاء المحافظة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية بالزرقا.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى والدكتورة دينا طلعت العيسوى مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم .



قامت الدكتورة أسماء كام طبيبة التفتيش بادارة الزرقا اليوم بجولة تفتيشية كبري لضبط الاسواق بالاشتراك مع مجلس مدينة الزرقا تم خلالها التحقق من صحة وسلامة المواد الغذائية ذات اصل حيوانى بمحلات الجزارة والمطاعم.

تم ضبط 170 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط 90 كيلو مصنعات لحوم فاسدة بعدد من المحلات التجارية.

يأتي ذلك في إطار الجهد المستمر للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.