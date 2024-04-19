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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: بكرة ھتعرفوا قيمة ما يفعله الرئيس

السيسى
السيسى

قال الإعلامى مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل جاهدا من أجل الدولة المصرية ويجب أن يعمل المسؤولين في الدولة بنفس النسق الذي يعمل به الرئيس السيسي.

 

وأضاف مصطفى بكري، منفعلا خلال برنامج “حقائق واسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”: "بكره الناس هتعرف قيمة ما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسى وبقول كدة، ومش عايز حاجة". 

التحديات الجسيمة

وأردف مصطفى بكري: رغم التحديات الجسيمة إلا أن الرئيس يأبى أن يترك التحديات دون حلول بدافع الحب والوطنية.

وطالب مصطفى بكري الحكومة بمواجهة الفساد الإداري في الدولة، معقبا:" الفسدة والناس الضايعة يقعدوا على جنب".

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