بفستان كب .. شقيقة رونالدو تثير الجدل بإطلالة جذابة

شاركت كاتيا أفييرو، شقيقة النجم كريستيانو رونالدو، متابعيها، صورا لها من أحدث اطلالة، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت "كاتيا" باطلالة مثيرة وهي ترتدي فستانا طويلا “كب” أبيض اللون، ووضعت الماكياج المناسب للون بشرتها واعتمدت على تسريحة شعر مناسبة للإطلالة.

وتتميز شقيقة النجم البرتغالي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

يذكر أن نادى النصر السعودي، تعاقد فى يناير 2023، مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.