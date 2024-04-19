البنتاجون: وزيرا الدفاع الأمريكي والإسرائيلي تحدثا في أعقاب الضربة الإسرائيلية على إيران

في خضم التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، شارك كبار المسؤولين من البنتاجون وإسرائيل في مناقشات، تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وبحسب البنتاجون، أجرى وزير الدفاع لويد أوستن مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، حيث ناقشا ضرورة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الرسالة في أعقاب ضربة إسرائيلية في إيران، مما يشير إلى بذل جهود متضافرة لمعالجة الوضع المتطور على الفور.

وقبل الضربة الإسرائيلية، كان مسؤولون رفيعو المستوى في البنتاجون قد أجروا بالفعل حوارًا مع نظرائهم الإسرائيليين بشأن التهديد الذي تشكله إيران على إسرائيل.

ويوم الخميس، استضاف جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن، اجتماعا افتراضيا في البيت الأبيض.

وشهد الاجتماع مشاركة كبير مسؤولي السياسات في البنتاجون ميليسا دالتون، ومدير سياسة الشرق الأوسط دان شابيرو، واللواء في الجيش الأمريكي جوزيف ماكجي، نائب رئيس الأركان المشتركة للاستراتيجية والتخطيط.

وتؤكد هذه المناقشات الجدية التي تنظر بها الولايات المتحدة وإسرائيل إلى التوترات المتصاعدة في المنطقة.

ويشير تبادل المعلومات والتنسيق بين الحليفين إلى التزام مشترك بمواجهة التحديات التي تفرضها تصرفات إيران وحماية الاستقرار الإقليمي.

ويأتي تعامل البنتاجون مع إسرائيل وسط مخاوف متزايدة في أعقاب أول هجوم إيراني مباشر على الإطلاق على إسرائيل، مما أدى إلى ضربات انتقامية واضحة من قبل إسرائيل على قاعدة عسكرية إيرانية خارج أصفهان.