مجلس نادي المقاولون العرب يشكر وزيري الصحة والشباب ; حب ومساندة

يتوجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بخالص الشكر لكل من حرص على التواصل والحضور والاطمئنان على لؤي وائل لاعب المقاولون العرب الذي تم نقله لمستشفى المحلة بعد سقوطه واصابته في مباراة بلدية المحلة اليوم.

ويشكر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة لاهتمامه وتواصله المستمر والتوجيه الدائم للاطمئنان على حالة لاعب الفريق كما يشكر النادي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي حرص على التواصل والاطمئنان لحظة بلحظة على حالة اللاعب.

كما يتوجه النادي بالشكر لمجلس إدارة نادي بلدية المحلة برئاسة المهندس مصطفى الشامي والذي حرص على التواجد في المستشفى فور وصول اللاعب لتقديم الدعم والمساندة في حضور الحاج محمود الشامي أحد رموز المحلة والكرة المصرية والذي تواصل على مدار الساعة للاطمئنان على اللاعب.

ويثمن نادي المقاولون العرب دور مديرية الصحة ومديرية الشباب والرياضة وكل القائمين عليهم لتواجدهم ومساندتهم المستمرة كما يثمن دور الأطقم الطبية والأطباء والعاملين في مستشفى المحلة.

ويوجه نادي المقاولون العرب الشكر لمجلس إدارة رابطة الأندية برئاسة النائب أحمد دياب لحرصه على الاطمئنان وفتح خط اتصال دائم مع إدارة النادي.

ويبدي مجلس إدارة نادي المقاولون العرب امتنانه لحالة الحب والمساندة من جانب كل من تواصل وحرص على زيارة اللاعب في المستشفى حيث لم تنقطع الزيارة أو الاتصالات من مختلف المسئولين والعاملين في المجال الرياضي والمتابعين.

ويؤكد نادي المقاولون العرب أن اللاعب لقى الرعاية اللازمة منذ وصوله المستشفى موجها الشكر للأطقم الطبية بالمستشفى وكافة المسئولين على الاهتمام والمتابعة اللحظية .

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالنادي أن حالة لؤي وائل جيدة وأنه أجرى أشعة مقطعية على الرأس والرقبة فور وصوله المستشفى للاطمئنان بصورة أكبر وأثبتت سلامته وفضل الأطباء تواجده في المستشفى تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة مع عمل بعض الفحوصات الأخرى.

وشهدت المستشفى تواجد الجهاز واللاعبين للاطمئنان على زميلهم حيث تحدث اللاعب بصورة طبيعية مع زملائه كما تحدث هاتفيا مع أسرته.