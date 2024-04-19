الخارجية الروسية: الـ«بريكس» تدرس إنشاء منصة مالية للدول الأعضاء

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، إن منظمة البريكس تدرس خيار إنشاء منصة توحد الأنظمة المالية للدول الأعضاء.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي، إلى أنه يجري النظر في عدة خيارات من الناحية العملية، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأوضح ريابكوف أنه "على سبيل المثال، التسوية بالعملات المستقرة أو خيار إنشاء منصة من شأنها توحيد الأنظمة المالية للمشاركين فيها (ما يسمى بجسر البريكس، والذي يعني ضمنيًا الانضمام إلى أنظمة العملات الرقمية الحالية للبنوك المركزية في دول البريكس).

تجدر الإشارة إلى أنه تتم مناقشة إمكانية الجمع بين أنظمة المراسلة المالية الوطنية.

وفي وقت سابق، أكد نائب وزير خارجية الصين في مجموعة البريكس، ما تشاو شيوي، على ضرورة استخدام العملات الوطنية في التسويات بين دول الرابطة.