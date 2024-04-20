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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: مازيمبي لديه ثقة مبالغ فيها قبل مواجهة الأهلي

صدى البلد

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن فريق مازيمبي لديه ثقة مبالغ فيها قبل مواجهة الأحمر، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إذا تمكن النادي الأهلي من تسجيل هدف أمام مازيمبي في ملعبه سيمنح الأحمر أفضلية كبيرة، وعلى اللاعبين يستغلون أنصاف الفرص".

وأضاف: "مازيمبي لم ينجح في الفوز على بترو أتلتيكو في ملعب مازيمبي، وبترو أتلتيكو الأنجولي كان الأفضل وأهدر العديد من الفرص في مباراة الإياب".

وتابع: "هناك ثقة مبالغ فيها لدى مازيمبي، وهذا ظهر في المؤتمر الصحفي لمارسيل كولر قبل مباراة الغد من خلال أسئلة صحفيي الكونغو لمدرب الأهلي، وأنا أحببت ذلك".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: :أثق في أن الأهلي يستطيع تحقيق نتيجة إيجابية أمام مازيمبي اليوم ، وأتمنى ألا تكون هناك استهانة بمازيمبي في مباراتي الذهاب والإياب".

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