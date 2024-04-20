مختار مختار: عدم تطوير ملعب مازيمبي قد يكون متعمد

أكد مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن عدم تطوير ملعب مازيمبي الكونغولي في الفترة الماضية قد يكون متعمدًا.

وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة مازيمبي صعبة على الأهلي، خصوصًا في ظل الأجواء التي يشهدها ملعب مازيمبي واقتراب المدرجات من أرضية الملعب".

وأضاف: "الفارق بين النجيل الصناعي والطبيعي كبير، خصوصًا أن اللاعبين اعتادوا على خوض المباريات على النجيل الطبيعي، التمرير في النجيل الصناعي صعب".

وتابع: "نادي مازيمبي كبير في إفريقيا، وكان يجب تطوير أرضية الملعب، ولكن قد تكون نيتهم عدم تطوير أرضية الملعب من أجل استدراج الفرق".

وأكمل: "الأهلي لا ينظر لمباراة مازيمبي فقط، بل عينه على البطولة، التي يسعى للتتويج بها دائمًا، خصوصًا أن البطولات الإفريقية أهم من المحلية".

وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "على لاعبي الأهلي عدم التركيز مع أجواء مباراة مازيمبي، بل ويسعون لتحقيق الفوز في نفس الملعب.. الأهلي يتفوق فنيًا على مازيمبي".