انتهاء العد التنازلي لعملية "التنصيف" الرابعة.. وبتكوين حول مستويات الـ 64 ألف دولار

انتهى العد التنازلي لعملية "تنصيف" البتكوين الرابعة، وهو حدث مجدول مسبقاً يتم فيه تخفيض مُكافأة التعدين والتحقُّق من الكُتل الجديدة إلى 50%، وسيكون بذلك المُعدّنون قادرين على كسب نصف عدد رموز BTC لكل كتلة مُعدّنة فقط.

والهدف من تنصيف "البتكوين" هو تقليل إمدادات البتكوين الجديدة بشكل تدريجي حتى يتم إنتاج الحد الأقصى للبتكوين المحدد البالغ 21 مليون بتكوين. وبمجرد الوصول إلى هذا الحد، لن يُنتج المزيد من البتكوين.

ومع انتهاء العد التنازلي، تدور عملة البتكوين -التي تصل قيمتها السوقية إلى 1.2 تريليون دولار- حول مستويات الـ 64 ألف دولار.

وانخفض سعر البيتكوين بنحو 4% هذا الأسبوع إلى حوالي 64,100 دولار، وفقًا لموقع Coin Metrics.

وتنتظر المستويات السعرية للبتكوين (على المديين القصير والمتوسط) عديد من السيناريوهات المختلفة

وفي حين أن التنصيف بحد ذاته لا يؤثر بشكل مباشر على سعر البيتكوين، فإن توقعات المستثمرين لهذا الحدث يمكن أن يؤدي إلى تحركات أسعار غير منتظمة للغاية في الفترة المقبل، كما يقول دوغلاس بونيبارث، وهو مخطط مالي معتمد ورئيس Bone Fide Wealth ، في التصريحات التي نقلتها عنه CNBC

وفيما لا ينبغي أن يؤثر التنصيف نفسه على سعر البيتكوين على المدى القصير، لكن عديداً من المستثمرين يتوقعون مكاسب كبيرة في الأشهر المقبلة ، بناءً على أداء العملة المشفرة بعد التنصيف السابق. بعد التنصيف في 2012 و2016 و2020، ارتفع سعر البيتكوين بحوالي 93 مرة و30 مرة و8 مرات على التوالي، من سعر النصف في اليوم إلى أعلى دورة له.

وارتفعت عملة البتكوين إلى مستوى قياسي بلغ 73800 دولار في منتصف مارس، لكنها انخفضت أكثر من 14% هذا الشهر، إلى أقل من 60 ألف دولار.

وشهدت سوق العملات المشفرة مضاربات واسعة خلال الفترات الأخيرة، يعتقد معها البعض بأنها مرتبطة بشكل مباشر بعملية التنصيف التي تُجرى خلال ساعات.

وعلى الرغم من أن عملية التنصيف تؤدي إلى مزيد من الندرة، إلا أن عملة البيتكوين لا تتبع بالضبط القواعد النموذجية للعرض عند الطلب.

وقال ريجينالد سميث، المحلل في بنك JPMorgan : "(..) لتخفيض إلى النصف سيخفض إيرادات الصناعة إلى النصف، مما يؤدي إلى موجة من عمليات الدمج وإغلاق الأعمال، بينما (نأمل) ترشيد معدل تجزئة الشبكة والنفقات الرأسمالية للصناعة، وهو أمر جيد في النهاية للمشغلين المتبقين".

وتعد معدلات التجزئة مقياسًا للقوة الحسابية المستخدمة لمعالجة المعاملات على شبكة البيتكوين. كلما زاد معدل التجزئة الخاص بعامل التعدين، زادت فرص الإيرادات المتاحة له.

وكانت أسهم التعدين متقلبة في الأيام التي سبقت الحدث. انخفض العديد منها بأرقام مضاعفة هذا العام، بعد ارتفاعها بين حوالي 300% و600% في عام 2023.

ومع ذلك، قد يستمر المضاربون في التداول في هذا الحدث. قال محلل آخر في بنك JPMorgan، نيكولاوس بانيجيرتسوغلو، يوم الخميس إنه يتوقع انخفاض سعر البيتكوين على المدى القريب بعد التنصيف، مشيرًا إلى ظروف التشبع في الشراء والأسعار التي لا تزال أعلى من مقارنة العملة المشفرة بالذهب عند تعديلها لمراعاة التقلبات. وأشار أيضًا إلى ضعف تمويل رأس المال الاستثماري لمشاريع العملات المشفرة.

ويتبنى المحللون في Deutsche Bankوجهة نظر مماثلة. ذلك أن "عملية التنصيف تم تسعيرها جزئيًا بالفعل من قبل السوق.. ولا نتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل كبير بعد حدث النصف، وفق ماريون لابوري، والتي أشارت إلى أنه "كان متوقعًا على نطاق واسع مقدمًا بسبب لطبيعة خوارزمية البيتكوين".

وعلى صعيد أداء العملات الرقمية بعد عملية التنصيف الرابعة للبتكوين، وفيما تحوم عملة الـ Bitcoin حول مستوى الـ 64 ألف دولار، فإن عملة Ether عند مستوى 3,085 دولار، بينما عملة BNB عند مستوى 559 دولار، وعملة Solana عند مستوى 143.65 دولار.