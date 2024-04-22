وداعا الصنايعي.. القدر كان سببا في أداء صلاح السعدني لدور حسن أرابيسك

خيمت حالة من الحزن على الوسط الفني، بعد خبر وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني، والذي من الصعب أن يموت اسمه بفضل أعماله الفنية التي ستظل خالدة.

ونكشف في الفيديو التالي عن كواليس وأسرار في حياة صلاح السعدني وعن دوره في مسلسل أرابيسك والذي لعب القدر جزءا كبيرا في ترشيحه للدور بعدما ترشح قبله 6 فنانين كبار.

تدور أحداث القصة حول شخص يمتلك ورشة لصناعة الأرابيسك في حي شعبي، يتميز بالشهامة والرجولة والوقوف إلى جانب الآخرين في مشكلاتهم وأزماتهم، وهذا الشخص يسعى دائمًا بطبيعة شخصيته لحل مشاكل أهل الحي، ما يسبب له مشاكل بسبب تدخله في شئون الآخرين.

شخصية «حسن أرابيسك» التى قدمها السعدنى، فى المسلسل «عشّقت» بلغة الأرابيسك فى تاريخ الدراما المصرية والعربية، وارتبط الجمهور بها، وجسدها السعدنى باقتدار لصاحب ورشة الأرابيسك وصانع الأرابيسك فى حى شعبى، يتميز بالشهامة والرجولة والوقوف إلى جانب الآخرين فى مشكلاتهم وأزماتهم.