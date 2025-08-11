بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأسماك والجمبري بالأسواق| كم يصل سعر الكيلو؟

انخفضت أسعار الاسماك بالأسواق بشكل ملحوظ ، حيث انخفض سعر الكيلو الواحد حوالى 30 جنيها ، حيث وصل متوسط سعر الكيلو البلطي حاليا 70 جنيها بعدما وصل سعره منذ شهر تقريبا لـ 100 جنيها مما يكون فرصة للمستهلك من حيث الشراء والتخزين ، ويرجع ذلك إلى زيادة الانتاجية وفقا لأبرز التقارير الحكومية .

أسباب انخفاض أسعار الأسماك

ويقول الدكتور صلاح حجاج خبير الاستزراع السمكى بوزارة الزراعة ،إن أسباب انخفاض أسعار الأسماك يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة بالتالى بالتالى فإن التجار يخشون من فساد السمك ويظهر بكميات كبيرة فى الاسواق .

وأضاف “حجاج” خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المجهودات الكبيرة التى تقوم بها الدولة فى مجال تنمية الثروة السمكية سبب رئيسي فى زيادة الانتاجية وبالتالى يزيد المعروض ، مع قلة الاقبال على الشراء بالتالى تنخفض الأسعار .

وأوضح “خبير الاستزراع السمكى” أنه يتوقع استقرار الاسعار وتظل منخفضة لفترة كبيرة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة ، مناشدا المربيين بضرورة اتباع التعليمات والتوصيات اللازمة لتجنب حدوث أى أضرارى للأسماك .

أسعار الأسماك اليوم

البلطي الأسواني: من 60 إلى 80 جنيها للكيلو.

البلطي المتوسط: من 50 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

البلطي الكبير: من 70 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

قشر البياض: من 120 إلى 180 جنيهًا للكيلو.

البوري: من 70 إلى 120 جنيهًا للكيلو.

المكرونة السويسي: من 85 إلى 110 جنيهًا للكيلو.

السردين: من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا: من 80 إلى 180 جنيهًا للكيلو.

البياض الشعبي: من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

القراميط: من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري:

الجمبري الصغير: من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.

الجمبري المتوسط: من 300 إلى 420 جنيهًا للكيلو.

الجمبري الكبير: من 450 إلى 650 جنيهًا للكيلو.

الجمبري الجامبو: من 700 إلى 850 جنيهًا للكيلو.