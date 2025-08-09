ضبط أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوق السمك بدمياط

أطلقت مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق ، حملة لمراقبة الأغذية على سوق السمك ومحال ومطاعم الاسماك للبحث عن الأسماك المحظور تداولها لما تشكله من خطورة على صحة الانسان .

وتم خلالها المرورعلى عدد 15منشاة عدد 11منشاة تدار من دون ترخيص بالمخالفة للقانون عدد2منشاة بها خطرداهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها اداريا وتم تحرير 26محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة تم اعدام 80كيلو زيوت طعام والواح تقطيع وتم سحب 3عينات من وجبات الاسماك المقدمة بمطاعم الاسماك لفحصها للصلاحية للاستهلاك الادمى.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين.