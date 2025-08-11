أخبار السيارات| رجل يقاضي تويوتا لسبب غريب.. وأرخص سيارة نيسان رياضية بـ7000 دولار

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى تغطية لأخبار سوق السيارات في مصر.

عمرها 32 عامًا.. أسرع سيارة سيدان من أودي تطيح بالسيارات الحديثة

في عالم سيارات آودي عالية الأداء، لطالما ارتبطت شعارات S وRS بالسرعة والقوة، لكن حتى طرازات مثل R8 وRS6 لم تتمكن من مجاراة هذه السيدان النادرة التي يبلغ عمرها 32 عامًا.

بـ7 آلاف دولار.. أرخص سيارة نيسان رياضية SUV | صور



في خضم معاناتها المتكررة، برزت نيسان ماغنيت كمنقذ لمستقبل شركة نيسان في الأسواق النامية.

هذا الطراز، رغم أنه قد لا يخطط للوصول إلى أمريكا الشمالية أو أوروبا، يعد تحفة تصميمية وتجارية تستهدف الأسواق التي تبحث عن قيمة فعلية للمال.

شهدت السنوات الأخيرة انتشار نظام فرامل اليد الإلكترونية (Electronic Parking Brake) في العديد من السيارات الحديثة، سواء في الفئات الاقتصادية أو الفاخرة.

ي أوائل فبراير، أعلنت تويوتا عن حملة استدعاء تشمل بعض طرازات تويوتا كامري 2025، ولكزس NX 2025، ولكزس RX 2024-2025، بإجمالي نحو 41 ألف سيارة.