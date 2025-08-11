قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر ترحب بإعلان رئيس الوزراء الأسترالي اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رقم صعب.. الصيادلة تحذر من فوضى الخريجين وارتفاع الأعداد
مصر ترحب بإعلان أستراليا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
اعرف مكسبك الشهري من 100 ألف جنيه.. أعلى عوائد الشهادات بالبنوك اليوم
في رسالة لنتنياهو.. كبار الحاخامات يدعون إلى تهجير الفلسطينيين من غزة
الافتتاح مجانا للجمهور في هذا الموعد | 10 معلومات مهمة لا تعرفها عن المتحف الزراعي بالدقى
بتوجيه حكومي.. 6% تخفيضا في سعر عدادات المياه بوحدات الإسكان الاجتماعي
معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الاتجاهين الجنوبي والشرقي بدارفور
لمدة 5 أيام .. وقف أعمال النظافة بشوارع وميادين الجيزة
موعد مباراة منتخب الناشئين ضد التشيك في أولى مبارياته بالدور الرئيسي بمونديال اليد
أحمد المنسي ومحمد مبروك ومو صلاح|شخصيات يدرسها طلاب إعدادي بمناهج العربي الجديدة
الأوبرا المصرية تروج لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 33 بهاشتاج خاص
بالصور

بالفيديو.. هذا ما يحدث عند سحب فرامل اليد الإلكترونية أثناء القيادة

فرامل اليد
فرامل اليد
عزة عاطف

شهدت السنوات الأخيرة انتشار نظام فرامل اليد الإلكترونية (Electronic Parking Brake) في العديد من السيارات الحديثة، سواء في الفئات الاقتصادية أو الفاخرة. 

ورغم أن الغرض الأساسي من هذا النظام هو تثبيت السيارة عند التوقف، فإن الفضول دفع العديد من السائقين ومراجعي السيارات لتجربة تشغيله أثناء سير المركبة، لمعرفة كيف ستتصرف أنظمة المكابح الإلكترونية في هذه الحالة.

آلية العمل عند التشغيل أثناء الحركة

عند الضغط على زر فرامل اليد الإلكترونية أثناء القيادة، تقوم بعض السيارات الحديثة بتفعيل المكابح الأربعة مع تشغيل نظام منع انغلاق المكابح (ABS) لضمان التوقف الآمن دون فقدان السيطرة. 

وفي كثير من الموديلات، يتم التحكم بعملية التوقف إلكترونياً لتقليل المخاطر، بحيث تتدرج قوة الكبح بدلاً من التوقف المفاجئ.

في اختبارات أجراها عدد من قنوات السيارات العالمية على يوتيوب، مثل قناة Garage 54 الروسية، تبين أن السيارات الصينية الحديثة مثل شيري وجيلي، إضافةً إلى بعض الموديلات الأوروبية مثل BMW الفئة الخامسة، قادرة على التوقف بسلاسة حتى عند سرعات عالية، بشرط أن يكون نظام الـABS مدمجاً مع فرامل اليد الإلكترونية.

لكن لم تكن النتائج متطابقة في جميع السيارات، ففي بعض الطرازات الأقدم أو المزودة بأنظمة إلكترونية أقل تطورًا، أدى تشغيل فرامل اليد أثناء الحركة إلى قفل العجلات الخلفية فقط، ما تسبب في انزلاق وفقدان السيطرة، خاصة على الطرق المبللة أو غير الممهدة.

يشير خبراء السلامة المرورية إلى أن هذا النظام قد يكون مفيدًا في مواقف طارئة، مثل فقدان السائق وعيه أو إصابته بوعكة صحية، حيث يمكن للراكب استخدام الزر لإبطاء السيارة بسرعة وأمان. كما أن بعض شركات السيارات برمجت النظام ليتجاهل الأوامر إذا كانت سرعة السيارة مرتفعة جداً، لتفادي الحوادث.

رغم أن هذه التجارب مثيرة للاهتمام، إلا أن الخبراء يحذرون بشدة من تجربتها على الطرق العامة، لما قد تشكله من خطر على السائقين والمارة. 

إذا كنت ترغب في معرفة كيفية عمل النظام في سيارتك، يوصى بمراجعة دليل المالك أو سؤال وكيل الخدمة، أو تجربة الأمر في بيئة مغلقة وآمنة مثل مضمار اختبارات.

