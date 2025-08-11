بالفيديو.. هذا ما يحدث عند سحب فرامل اليد الإلكترونية أثناء القيادة

شهدت السنوات الأخيرة انتشار نظام فرامل اليد الإلكترونية (Electronic Parking Brake) في العديد من السيارات الحديثة، سواء في الفئات الاقتصادية أو الفاخرة.

ورغم أن الغرض الأساسي من هذا النظام هو تثبيت السيارة عند التوقف، فإن الفضول دفع العديد من السائقين ومراجعي السيارات لتجربة تشغيله أثناء سير المركبة، لمعرفة كيف ستتصرف أنظمة المكابح الإلكترونية في هذه الحالة.

آلية العمل عند التشغيل أثناء الحركة

عند الضغط على زر فرامل اليد الإلكترونية أثناء القيادة، تقوم بعض السيارات الحديثة بتفعيل المكابح الأربعة مع تشغيل نظام منع انغلاق المكابح (ABS) لضمان التوقف الآمن دون فقدان السيطرة.

وفي كثير من الموديلات، يتم التحكم بعملية التوقف إلكترونياً لتقليل المخاطر، بحيث تتدرج قوة الكبح بدلاً من التوقف المفاجئ.

في اختبارات أجراها عدد من قنوات السيارات العالمية على يوتيوب، مثل قناة Garage 54 الروسية، تبين أن السيارات الصينية الحديثة مثل شيري وجيلي، إضافةً إلى بعض الموديلات الأوروبية مثل BMW الفئة الخامسة، قادرة على التوقف بسلاسة حتى عند سرعات عالية، بشرط أن يكون نظام الـABS مدمجاً مع فرامل اليد الإلكترونية.

لكن لم تكن النتائج متطابقة في جميع السيارات، ففي بعض الطرازات الأقدم أو المزودة بأنظمة إلكترونية أقل تطورًا، أدى تشغيل فرامل اليد أثناء الحركة إلى قفل العجلات الخلفية فقط، ما تسبب في انزلاق وفقدان السيطرة، خاصة على الطرق المبللة أو غير الممهدة.

يشير خبراء السلامة المرورية إلى أن هذا النظام قد يكون مفيدًا في مواقف طارئة، مثل فقدان السائق وعيه أو إصابته بوعكة صحية، حيث يمكن للراكب استخدام الزر لإبطاء السيارة بسرعة وأمان. كما أن بعض شركات السيارات برمجت النظام ليتجاهل الأوامر إذا كانت سرعة السيارة مرتفعة جداً، لتفادي الحوادث.

رغم أن هذه التجارب مثيرة للاهتمام، إلا أن الخبراء يحذرون بشدة من تجربتها على الطرق العامة، لما قد تشكله من خطر على السائقين والمارة.

إذا كنت ترغب في معرفة كيفية عمل النظام في سيارتك، يوصى بمراجعة دليل المالك أو سؤال وكيل الخدمة، أو تجربة الأمر في بيئة مغلقة وآمنة مثل مضمار اختبارات.