بـ7 آلاف دولار.. أرخص سيارة نيسان رياضية SUV | صور

في خضم معاناتها المتكررة، برزت نيسان ماغنيت كمنقذ لمستقبل شركة نيسان في الأسواق النامية.

هذا الطراز، رغم أنه قد لا يخطط للوصول إلى أمريكا الشمالية أو أوروبا، يعد تحفة تصميمية وتجارية تستهدف الأسواق التي تبحث عن قيمة فعلية للمال.

ماجنيت تولد من رحم التجربة

كانت السيارة مخصصة في الأصل لعلامة "داتسون" الموجهة للأسواق منخفضة التكلفة، لكن ضعف العلامة بعد إعادة إحيائها من ضعف شبكة التوزيع وحوادث السلامة، دفع بشركة نيسان لإعادة تسويق المشروع باسم نيسان ماجنيت، ونجحت الفكرة في إضفاء الشرعية على السيارة وجعلها رمزًا اقتصاديًا فعليًا.

تعتمد ماجنيت على اكصدام CMF-A+ – الإصدار المطوّر لطفرة السيارات الصغيرة. هذه المنصة تشارك بها سيارات مثل رينو كيجر وترايبر، وتمنح ماجنيت طول قاعدة عجلات ممتاز (2500 مم) وارتفاع أرضي جيد (205 مم) مما يجعلها مريحة وملائمة للطرق الوعرة الخفيفة في الأسواق الناشئة.

المحركات: قوتان بنزينيتان لا تتوقع منهما خفة الأداء

يوفر الطراز محركين ثلاثيي الأسطوانات:

سعة 1.0 لتر بسحب طبيعي ينتج 71 حصانًا و96 نيوتن متر، يعمل مع ناقل يدوي أو أوتوماتيكي شبه آلي (AMT) — نسخة اقتصادية مناسبة للتجول في المدينة.

تمتاز بنسخة توربينية بسعة 1.0 لتر تنتج 99 حصانًا و152–160 نيوتن متر عبر ناقل CVT، وتتفوق في التسارع على الأولى نسبيًا، ملمحًا إلى قيادة أكثر حيوية على الطرقات السريعة وشوارع المدينة.

لكن مستخدمي Reddit لاحظوا تأخر الاستجابة في الوقود عند استخدام خيار CVT، ما يتطلب تعديل نمط القيادة.

تجهيزات مبهرة مقابل السعر

ماجنيت مفعمة بالمزايا التي تفوق فئتها السعرية:

شاشة لمس 8 إنش تدعم CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا، ونظام تكييف تلقائي، ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا، وزر تشغيل، ومرايا خلفية بمنظور 360° (فئة عليا)، وشاحن لاسلكي، ونظام صوت JBL (في الفئات المتقدمة) .

توفر المقاعد راحة مع دعم جيد، والتخزين الداخلي – درج قفاز كبير وسعة تحميل 336 لتر (وحتى 690 لتر عند طي المقاعد الخلفية).

يوفر النظام الرقمي وشاشة المعلومات الملونة بيانات ومضهر عصري.

تأتي السيارة مجهزة بأحدث أنظمة السلامة في الفئة المتوسطة:

6 وسائد هوائية، ABS مع EBD ،Hill Start Assist ،Traction Control ،Vehicle Dynamic Control ، ISOFIX لتركيب مقاعد الأطفال، TPMS، وكاميرا 360° (فئات عليا) — كما حصلت على تقييم 4 نجوم في ASEAN NCAP.

أبدى مستخدمون على Reddit إعجابهم بعتاد السيارة بالمقارنة مع سعرها، واعتبروها قيمة ممتازة مقابل المال. ومع ذلك، أشار آخرون إلى:

جودة التصنيع الداخلية “متوسطة”

ضعف شبكة الصيانة في بعض المناطق

تأخر استجابة ناقل الحركة CVT

تعليق صلب جداً أحيانًا يؤدي إلى شعور بالقفز عند المطبات العالية.

شهدت ماجنيت تحديثات في عام 2024 شملت: تصميم خارجي مجدد، مقاسات أكثر تميزًا، ألوان جديدة، ومصابيح خلفية ثلاثية الأبعاد ضمن حزمة مظهر أعيدت صق العصرية لها.

بالإضافة إلى لمسة داخلية محسّنة مع تشطيب بلون نحاسي مقاوم للتلطيخ، وحدات تحكم أفضل، إضاءة محيطة ترقية الجو الداخلي.

نيسان ماجنيت ليست مجرد سيارة اقتصادية، بل مثالاً حيًا على استراتيجية نيسان للنجاة من التحديات: مثل تصميم ذكي، مواصفات مبهرة، وسعر منافس.

يمكن اعتبارها نجاحًا نسبيًا قد يساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمستهلكين إلى جانب دقة الإدارة في إنعاش العلامة.