طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.. مذاق لا يقاوم

قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى ، طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.

المقادير لعمل الطحينة بالليمون

1/2 كوب طحينة

1/4 كوب عصير ليمون طازج

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 فص ثوم مهروس

رشة ملح

2 ملعقة كبيرة ماء دافئ

خطوات التحضير لعمل الطحينة

في طبق عميق اخلطي الطحينة مع عصير الليمون و زيت الزيتون.

اضيفي الثوم و الملح على الطحينة و قلبي حتى تتجانس المكونات و يصبح القوام سميك.

ضعي الماء الساخن على الطحينة و قلبي جيدا حتى تختلط المياه مع الطحينة.

ضعي الملح على الطحينة و قلبي.

قومي بتغطية طبق الطحينة بالإستريتش البلاستيك و ضعيها في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل حتى يمزج الطعم تماما.