طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.. مذاق لا يقاوم

قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى ، طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.
المقادير لعمل الطحينة بالليمون
1/2 كوب طحينة
1/4 كوب عصير ليمون طازج
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 فص ثوم مهروس
رشة ملح
2 ملعقة كبيرة ماء دافئ
خطوات التحضير لعمل الطحينة
في طبق عميق اخلطي الطحينة مع عصير الليمون و زيت الزيتون.
اضيفي الثوم و الملح على الطحينة و قلبي حتى تتجانس المكونات و يصبح القوام سميك.
ضعي الماء الساخن على الطحينة و قلبي جيدا حتى تختلط المياه مع الطحينة.
ضعي الملح على الطحينة و قلبي.
قومي بتغطية طبق الطحينة بالإستريتش البلاستيك و ضعيها في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل حتى يمزج الطعم تماما.