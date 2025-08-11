بدون بطانة.. إلهام شاهين تثير السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

ظهرت الفنانة إلهام شاهين، بإطلالة لافتة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث ارتدت طقماً باللون الأبيض مكوّناً من توب قصير بأكمام قصيرة يكشف جزءاً من بطنها، مع تنورة طويلة من نفس الخامة المزخرفة بتصاميم دانتيل أنيقة غير مبطنة.

ونسّقت إلهام إطلالتها مع صندل بكعب متوسط مرصع بالستراس، واعتمدت إكسسوارات لؤلؤية بارزة، مع مكياج ناعم أحمر الشفاه البارز وتسريحة الشعر المرفوع بالكامل، ما أضفى لمسة أنيقة وعصرية على مظهرها.

الإطلالة قوبلت بتعليقات متباينة بين من اعتبرها جريئة وغير مألوفة على الفنانة، ومن رأى أنها خطوة شبابية تعكس روحها المرحة وحبها للتجديد.