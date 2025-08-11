الحبس سنة وغرامة للمتهمين بضرب فتاة في الشاطبي لزيادة المشاهدات

قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفي دراز رئيس المحكمة ، بمعاقبة كل من المتهم " ع.ع " بتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه في الاتهام الأول والحبس سنة وغرامة خمسين ألف جنيه في الاتهام الثاني، ومعاقبة المتهم الثاني " ا.م " بالحبس سنة وغرامة خمسين ألف جنيه، لاتهامهما بالتعرض والتنمر والضرب للمجني عليها والتعدي على القيم الأسرية ونشر مقطع مرئي بدون موافقة المجني عليها والمعروفة إعلاميا بواقعة " فتاة الشاطبي ".

وتبين من التحقيقات واستجواب المتهمين اعتراف المتهم الأول بارتكاب الواقعة والمتهم الثاني الذي قام بنشر المقطع المصور علي وسائل التواصل الإجتماعى من أجل زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح من ذلك، وعقب ورود التحريات أصدرت قرارها المتقدم .

كانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدى على فتاة بالركل حال سيرها بأحد الشوارع بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائمين على مقطع الفيديو المشار إليه (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الإسكندرية).

وبمواجهتهما اعترفا بمشاهدتهما الفتاة المذكورة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، فاتفقا على قيام أحدهما بالتعدى عليها بالركل على سبيل المزاح، وتصوير مقطع الفيديو ونشره بمواقع التواصل الاجتماعى بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبالعرض علي النيابة الاقتصادية قررت إحالتهما إلي المحاكمة بتهمة نشر مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق أرباح .