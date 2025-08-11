محمد عبدالعزيز يطالب خليل الحية بقيادة شاحنة مساعدات لغزة

هاجم النائب محمد عبدالعزيز،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، من خلال منشور ساخر زيارة خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إلى القاهرة، داعيًا إياه إلى قيادة شاحنة مساعدات بنفسه ودخولها إلى قطاع غزة لكسر الحصار، في رسالة تهكمية واضحة تحمل دلالات سياسية حادة على أداء وفد الحركة المفاوض.



وقال " عبد العزيز" في منشوره عبر فيسبوك " اقترح أن يقود بنفسه وكل فرد في الوفد شاحنة مساعدات، ويدخل بها لأهلنا في قطاع غزة ، مؤكدا أن خليل الحية كمناضل كبير لا يخشى في الحق لومة لائم وسيفعل هذه الخطوة لكسر الحصار.