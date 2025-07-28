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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: نتنياهو يدير الإخوان من الخارج وخليل الحية يتاجر بالقضية الفلسطينية

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

اتهم الإعلامي أحمد موسى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أصبح يدير جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج، مشيرًا إلى أن عددًا من قيادات الجماعة يعيشون في إسرائيل ويحملون جوازات سفر إسرائيلية، ورغم ذلك لم يشاركوا في أي مظاهرة واحدة تندد بالعدوان على غزة أو بسياسات نتنياهو.

وخلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، شن موسى هجومًا حادًا على قيادات الجماعة، متهمًا إياهم بالسعي لإشعال الفوضى في الداخل المصري بالتنسيق مع أطراف خارجية، وقال:

“مصر هي الدولة الباقية، عندها شعب قوي وجيش هو الأقوى في المنطقة، وعشان كده هم عايزين يولعوا الدنيا… وبينفذوا أهداف وثيقة إسرائيلية.”

وأضاف أن التريند المتداول حاليًا بعنوان “الإخوان والصهاينة.. أهداف واحدة” ليس مجرد هاشتاج عابر، بل يعكس واقعًا واضحًا، مشيرًا إلى دعوة أطلقتها الجماعة الإرهابية لتنظيم مظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب يوم الخميس المقبل، بدعم من ما يعرف بـ”اتحاد أئمة المساجد” في الداخل الفلسطيني.

وتطرق موسى إلى القيادي في حركة حماس خليل الحية، قائلاً:

“في الوقت اللي غزة بتعاني فيه، بيطلع خليل الحية يتكلم من فندق 17 نجمة… تعالى غزة وشوف بنفسك المساعدات بتدخل إزاي والمخاطر اللي بيتعرض لها الأبطال المصريين.”

وأكد أن خليل الحية جزء من منظومة تابعة لجماعة الإخوان، ويشارك في الدعوات المشبوهة للتظاهر ضد الدولة المصرية، مضيفًا:

“ولا مرة دعوا لمظاهرة ضد نتنياهو اللي قتل 60 ألف فلسطيني… إنما جايين يهاجموا مصر، رغم إنها فتحت أكثر من 300 مستشفى لاستقبال المصابين، وأدخلت أكثر من 35 ألف شاحنة مساعدات من قوت شعبها.”

ووجه موسى رسالته بشكل مباشر قائلاً:

“يا حج خليل، فين كلمة شكر واحدة لمصر؟ فين التقدير؟ أنت بتتاجر بالقضية الفلسطينية.”

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقف منفردًا في وجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وقال:

“أنا بتكلم عن بلدي اللي بتموت نفسها عشان فلسطين… إنت اتكلم عن بلدك في برنامجك.”

نتنياهو اسرائيل غزة قيادات احمد موسى صدى البلد

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