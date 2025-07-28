احمد موسى مهاجما خليل الحية: مصر قدمت كل ما في وسعها لغزة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الشعب المصري لا يرحم من يتطاول على بلده أو من يسيء إلى القائد والزعيم، أو جيشه وشرطته، مشددًا على أن مصر دولة عظيمة وشعبها عظيم وجيشها عظيم، ويجب أن نكون على وعي بما هو قادم، في ظل وجود هجمة على الدولة ليست بسيطة ولا بريئة، بل مدعومة بقوة كبيرة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج 'على مسئوليتي' على قناة 'صدى البلد'، أن جماعة الإخوان ترى أن هذه فرصتها لإحداث الفوضى في مصر، مؤكدًا أن مصر قدمت الكثير ولا تزال تقدم، بينما هناك دول لا تملك إلا شيئًا واحدًا وهو مصر، وأخرى كل صراعاتها تدور على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت تغص بمحتوى حول 'غزة'.

وأشار إلى أن الإرهابي خليل الحية هاجم الدولة المصرية وشاحنات المساعدات الداخلة إلى غزة، في الوقت الذي تقوم فيه مصر بكل ما في وسعها لدعم القطاع، إلا أن البعض ينفذ أجندة صهيونية بامتياز.

وهاجم موسى جماعة الإخوان، واصفًا إياها بالعملاء والخونة، قائلًا إن الأمر لم يتبقى سوى أن يشكر نتنياهو، مؤسس الجماعة حسن البنا، لأنها أنجبت هذه الفئة الخائنة، مؤكدًا أن التاريخ والتجارب أوضحوا حقيقة هذه الجماعة، وأن الحملات الموجهة ضد مصر ليست عبثية، بل لها أهداف محددة.

ووجه رسالة للشعب المصري: 'لازم ننتبه ونرى الأمر من كافة الزوايا، نرى ملايين المساعدات دخلت من مصر، وجماعات الإخوان الإرهابية بينكروا، ولا كأن فيه حاجة بتتعمل وبيبدأ يعمل تحريض على الدول'.