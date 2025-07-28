أحمد موسى: مصر ثابتة في دعمها للقضية الفلسطينية وترفض التهجير بشكل قاطع

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تقوم بدور تاريخي في دعم القضية الفلسطينية منذ بدايتها، مشددًا على أن الموقف المصري تجاه هذه القضية ثابت لا يتغير، وأن القاهرة ترفض تمامًا أي محاولات لتهجير الفلسطينيين.

وأضاف موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة صدى البلد، أن الشعب المصري عليه أن يثق تمامًا في موقف الدولة المصرية، التي كانت ولا تزال الداعم الأول والرئيسي للقضية الفلسطينية، ولن تتخلى عنها تحت أي ظرف.

كما أشار إلى أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي حملت رسالة مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعيًا إياه إلى تكثيف الجهود من أجل فتح القطاع أمام المساعدات الإنسانية وإنهاء الحرب الجارية هناك.