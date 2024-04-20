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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا .. أسعار الدولار في البنوك اليوم السبت 20 أبريل 2024

صدى البلد

يقدّم موقع "صدى البلد" لـ قرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم، السبت 20 أبريل 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

 

سعر الدولار الأمريكي

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 48.26 جنيه للشراء، مقابل 48.40 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.55 جنيه للشراء، مقابل 48.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 48.28 جنيه للشراء، مقابل 48.38 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 48.28 جنيه للشراء، مقابل 48.38 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 48.55 جنيه للشراء، مقابل 48.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 48.45 جنيه للشراء، مقابل 48.55 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار الأمريكي

 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 48.45 جنيه للشراء، مقابل 48.55 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر: 48.45 جنيه للشراء، مقابل 48.55 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 48.45 جنيه للشراء، مقابل 48.55 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدولار الأمريكي

 

سعر الدولار في المصرف المتحد: 48.40 جنيه للشراء، مقابل 48.50 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 48.45 جنيه للشراء، مقابل 48.55 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار

 

سعر الدولار في ميد بنك : 48.40 جنيه للشراء، مقابل 48.50 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 48.20  جنيه للشراء، مقابل 28.30 جنيه للبيع.

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