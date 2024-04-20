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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف علي خريطة التحويلات المرورية بمدينة نصر

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع مشروع توصيل الصرف الصحى لأرض المسبك الآلى بجنوب مدينة نصر .

وذلك بداية من مساكن المسبك الآلى وصولاً لمحور شنزو آبى على ثلاث مراحل يتم خلالها تنفيذ أعمال الغلق الكلى بمرحلتين للإتجاه القادم من محور شنزو آبى .

علي ان يتم تحويل حركة المرور بالإتجاه الآخر وذلك لمدة ثلاثة أشهر ليلاً ونهاراً إعتباراً من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 20/4/2024م.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .

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