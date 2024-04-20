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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ذكراه.. إبراهيم يسري رفض حكم الإخوان وتوفي في عيد ميلاده

إبراهيم يسري
إبراهيم يسري

يحل اليوم السبت 20 أبريل، ذكرى ميلاد ووفاة الفنان إبراهيم يسري، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1950، ورحل عن عالمنا في نفس اليوم عام 2015، عن عمر يناهز 65 عاما. 

 

إبراهيم يسري ورفض حكم الإخوان 

وكان إبراهيم يسري، واحد من الفنانين الحريصين على المشاركة في الفعاليات الوطنية الشعبية دائما، وكان يتواجد في الشارع المصري خلال المظاهرات المطالبة برحيل حكم الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي.

وكان إبراهيم يسري، يرفع خلال مشاركاته كارت أحمر مكتوب عليه "ارحل" للمطالبة بإنهاء حكم الإخوان.

 

حياة إبراهيم يسري

ولد إبراهيم يسري بالقاهرة عام 1950، والتحق في بداية دراسته الجامعية بكلية التجارة بجامعة القاهرة ودرس بها لمدة عامين، قبل أن يتركها ليلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية والذي تخرج فيه حاصلاً على درجة البكالوريوس في الفنون المسرحية بعام 1975.

ثم انضم إبراهيم يسري، بعد ذلك إلى مسرح الطلائع حيث كانت بدايته الفنية، قبل أن ينتقل للعمل بالتلفزيون في بداية الثمانينات حيث شارك بالعديد من المسلسلات في تلك الفترة.

 

إبراهيم يسري ومسيرته

انضم إبراهيم يسري، إلى مسرح الطلائع حيث كانت بدايته الفنية، قبل أن ينتقل للعمل بالتليفزيون في بداية الثمانينيات حيث شارك بالعديد من المسلسلات في تلك الفترة منها "أهلاً بالسكان" و "الشهد والدموع".

عمل الفنان الراحل إبراهيم يسري، بالسينما حيث كانت أول أفلامه "البريء والمشنقة" عام 1986، وشارك بنفس العام في فيلم "عودة مواطن"، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون، حيث شارك في عشرات الأعمال والتي من أبرزها "ليالي الحلمية، المال والبنون، امرأة هزت عرش مصر، الإرهابي، مرجان أحمد مرجان"، وبلغت أعماله الفنية ما يزيد على 120 عملا.

 

وفاة إبراهيم يسري 

مفارقة كتبها القدر للفنان القدير إبراهيم يسري، الذى رحل عن دنيانا، فى نفس يوم ميلاده، حيث كان "يسري" على موعد اليوم للاحتفال بعيد ميلاده الموافق 20 أبريل 1950، مع نجله الفنان الشاب محمد يسري.

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