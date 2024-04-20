مساحة تصل لـ30 ألف م2| مدبولي يتفقد مصنع إنتاج كاوتش سيارات ببورسعيد

وصل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة بورسعيد وتفقد أحد مصانع الإطارات المتخصص في إنتاج إطارات الملاكي بمقاسات مختلفة، على مساحة تصل إلى 30 ألف م2.

واستمع مدبولي لشرح حول إنتاج المصنع وخط الإنتاج الجديد وإنتاجه يوميا من إطارات السيارات .

ومن المقرر أن ينتقل مدبولي وعدد من الوزراء إلى محافظة دمياط لتفقد عدد من المشروعات الخلوي تنفيذها بالمحافظة ومنها مشروع التوسع في ميناء دمياط.

كما سيتفقد مدبولي مدينة دمياط الجديدة ومدينة راس البر ومدينة دمياط وتأتي الزيارة في إطار متابعة رئيس الوزراء للمشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات.