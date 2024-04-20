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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كواليس لقاء الأهلي أمام مازيمبي في أبطال أفريقيا.. المباراة الأصعب

الأهلي
الأهلي

كشف الناقد الرياضي محسن لملوم، أن النادي الأهلي كبير وقادر على تقديم مباراة قوية أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا وإن كانت الغيابات كبيرة ومؤثرة.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 4 لاعبين مؤثرين على أداء النادي الأهلي وقد بدا هذا خلال لقاء القمة أمام الزمالك.


وأضاف أن مباراة النادي الأهلي أمام مازيمبي هي واحدة من أصعب لقاءات النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، موضحا أن الملعب صعب لأنه نجيل صناعي إضافة إلى وقت المباراة 3 ظهرًا غير مناسب للكرة المصرية.


وأوضح الناقد الرياضي محسن لملوم، أنه كان المفترض على كاف مراعاة مثل هذه الأمور ولكنه لم يراعيها، حتى أن هناك فرق من شمال أفريقيا بها لاعبين صائمين لعبوا مباريات في نهار رمضان.


وأكد أن مازيمبي ثاني أكثر الفرق حصولا على اللقب القاري بالتساوي مع الزمالك بعد النادي الأهلي بـ 5 ألقاب، والفريق لديه شغف أكثر من النادي الأهلي لأنه لم يفز بالبطولة منذ 2015، ومدربه الحالي حصل معهم على البطولة في 2010 أمام الترجي بخماسية. 


وواصل الناقد الرياضي محسن لملوم، أن حسابات كولر أمام مازيمبي ستكون مختلفة عن مباراة القمة أمام الزمالك، لافتا إلى أن المارد الأحمر عليه الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة اليوم.
 

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