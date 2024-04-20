خبير تكنولوجيا معلومات يوضح الفارق بين الهاكرز والأمن السيبراني.. فيديو

كشف محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، الفارق بين الهاكرز والأمن السيبراني، موضحًا أن الهاكر عبارة عن لص يريد سرقة المعلومات، أما الأمن السيبراني فهو طريقة الدفاع ضد محاولة الاختراق.

وأضاف محمد عزام، خلال لقائه مع أحمد دياب مقدم برنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الكثير من الدول تلجأ إلى استخدام الأمن السيبراني كوسيلة لتأمين وردع وحماية أنظمتها من الاختراق.

وأشار إلى انه مع التطور الكبير في وسائل التكنولوجية أصبح هناك مرونة أمام الأشخاص لاستخدامها في صناعة محتوى مزيف او مضلل.

وأوضح محمد عزام، أن الوعي البشري يعد من الوسائل التي يمكن من خلالها التصدي للمعلومات المزيفة أو التي يتم صناعتها بوسائل الذكاء الاصطناعي.