احتفالا بعيد التحرير.. رياضة القليوبية تطلق مبادرة سيناء الكرامة بمراكز الشباب

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة بعنوان "سيناء الكرامة" بمراكز الشباب احتفالا بذكرى تحرير سيناء يوم 25 ابريل برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بهدف غرس روح الولاء والانتماء لدى النشء والشباب.



وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية انطلاق مبادرة سيناء الكرامة من قاعة الاجتماعات بالمديرية لنشر الوعي الثقافي لدى النشء والشباب بأهمية ذكرى استرداد الأرض وأهمية الدفاع عن الوطن والسعي الدائم لنشر ثقافة إحترام جهود الدولة في الحفاظ على مقدرات الوطن.



وأشار الصبروط إلى أنه يتم تنفيذ المبادرة بمراكز شباب ( قليوب بقليوب ، القلج بالخانكة ، نادي شباب طوخ بطوخ ، المنشية الجديدة بشبرا ، باسوس بالقناطر الخيرية ، ميت الدريج بكفر شكر ، مدينة شبين بشبين القناطر ) .



وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على أهتمام الوزارة بقضية الوعي والانتماء للوطن وتعريف النشء والشباب بالقضايا الوطنية والسياسية وغيرها من القضايا التي تهدف لخلق جيل جديد من الشباب الواعي القادر على بناء المستقبل والدفاع عن الوطن وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في بناء الشخصية المصرية المتكاملة لمواجهة متطلبات الجمهورية الجديدة.