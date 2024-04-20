القابضة للمياه: المخطط العام ركيزة أساسية للتطوير لضمان مستقبل مستدام للخدمات

أكد المهندس ممدوح رسلان، ئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية المخطط العام الذى أعدته الشركة القابضة، والذى يُعد قاعدة بيانات متكاملة لتبادل البيانات مع جميع الجهات القائمة على تخطيط وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرا إلى أنه يتم تحديث المخطط العام حتى 2052 ليواكب الاحتياجات المستقبلية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وفى هذا السياق، أوضح أنه يتم تبادل البيانات مع كافة الجهات القائمة على تخطيط وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التحديث المستمر لخرائط الـGIS والأطالس المختلفة، وإعداد البنية المعلوماتية لمبادرة حياة كريمة، والدراسات الهيدروليكية لتحديد أولويات الإحلال والتجديد وتنفيذ الخطط الاستثمارية.