مؤسس «أمهات مصر» تعلن مطالب أولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة

أعلنت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أنها تلقت عدداً من المطالب من أولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024.

جاء ذلك بعد استعراض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليمات الخاصة بسير أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك فى إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل، وكذلك إعلانه عن مراجعات نهائية مجانية للطلاب عقب الانتهاء من المناهج.

وقالت عبير أحمد إنه بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024، يطالب أولياء الأمور بسرعة نشر فيديو توضيحي لدفعة 2024 الصفحة الرسمية للوزارة، لشرح الطريقة الصحيحة لحل امتحانات الثانوية العامة 2024 وكتابة رقم الجلوس في البابل شيت.

وأضافت: "كما يطالب أولياء الأمور، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 والملاحظين، بالانتهاء من جميع التوقيعات اللازمة على أوراق امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ لضمان عدم تضييع وقت الطلاب.

وشددت عبير أحمد على أن أولياء الأمور يطالبون أيضا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكد من مراجعة ترجمة امتحانات الثانوية العامة 2024 الخاصة بطلاب المدارس اللغات لضمان عدم وجود أي أخطاء تؤدي لارتباك طلاب مدارس اللغات أثناء الإجابة.

وأشارت إلى أن أولياء الأمور يطالبون أيضا بضرورة إلتزام واضعي امتحانات الثانوية العامة 2024 بوضع الرسومات بشكل أكتر وضوحاً من العام السابق

وأكدت عبير أحمد أن أولياء الأمور يطالبون أيضاً بمراعاة التدرج في مستوى صعوبة الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2024 طبقا لتعليمات وقرارات وزير التربية والتعليم، بحيث تكون 30% من أسئلة امتخانات الثانوية العامة 2024 للطالب أقل من المتوسط، و40% للطالب المتوسط و30% للطالب (المتميز وليس خبيرا في المادة).

وأخيرا قالت عبير أحمد: “بعض أولياء الأمور يطالبون بتسليم ورق أبيض في لجان امتخانات الثانوية العامة 2024 للطلاب، ليتم استخدامه كمسودة لحل الخطوات، خصوصا في امتحانات المواد العلمية بالنسبة لعلمي علوم ورياضة، مع الحرص على عدم تشتيت الطالب فى اللجنة وتوفير المراوح والتهوية المناسبة للطلاب في جميع اللجان”.