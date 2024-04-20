عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤسس «أمهات مصر» تعلن مطالب أولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة

عبير أحمد
عبير أحمد

أعلنت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أنها تلقت عدداً من المطالب من أولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024. 

جاء ذلك بعد استعراض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليمات الخاصة بسير أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك فى إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل، وكذلك إعلانه عن مراجعات نهائية مجانية للطلاب عقب الانتهاء من المناهج.

وقالت عبير أحمد إنه بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024، يطالب أولياء الأمور  بسرعة نشر فيديو توضيحي لدفعة 2024 الصفحة الرسمية للوزارة، لشرح الطريقة الصحيحة لحل امتحانات الثانوية العامة 2024 وكتابة رقم الجلوس في البابل شيت.

وأضافت: "كما يطالب أولياء الأمور، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 والملاحظين، بالانتهاء من جميع التوقيعات اللازمة على أوراق امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ لضمان عدم تضييع وقت الطلاب.

وشددت عبير أحمد على أن أولياء الأمور يطالبون أيضا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكد من مراجعة ترجمة امتحانات الثانوية العامة 2024 الخاصة بطلاب المدارس اللغات لضمان عدم وجود أي أخطاء تؤدي لارتباك طلاب مدارس اللغات أثناء الإجابة. 

وأشارت إلى أن أولياء الأمور يطالبون أيضا بضرورة إلتزام واضعي امتحانات الثانوية العامة 2024 بوضع الرسومات بشكل أكتر وضوحاً من العام السابق

وأكدت عبير أحمد أن أولياء الأمور يطالبون أيضاً بمراعاة التدرج في مستوى صعوبة الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2024 طبقا لتعليمات وقرارات وزير التربية والتعليم، بحيث تكون 30% من أسئلة امتخانات الثانوية العامة 2024 للطالب أقل من المتوسط، و40% للطالب المتوسط و30% للطالب (المتميز وليس خبيرا في المادة).

وأخيرا قالت عبير أحمد: “بعض أولياء الأمور يطالبون بتسليم ورق أبيض في لجان امتخانات الثانوية العامة 2024 للطلاب، ليتم استخدامه كمسودة لحل الخطوات، خصوصا في امتحانات المواد العلمية بالنسبة لعلمي علوم ورياضة، مع الحرص على  عدم تشتيت الطالب فى اللجنة وتوفير المراوح والتهوية المناسبة للطلاب في جميع اللجان”. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

أقوى آية بالقرآن لجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد لغنى فاحش

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

صدمة لجمهور الزمالك قبل لقاء دريمز الغاني بالكونفدرالية الأفريقية| تفاصيل

ترشيحاتنا

مدبولي يُوجه بمتابعة خطة خفض أسعار الخبز السياحي.. وأعمال توسعة للمشى بدمياط

مدبولي يتفقد محطة حاويات «تحيا مصر» بميناء دمياط

مدبولي يتفقد مركز السيطرة بدمياط ويشدد على متابعة تطبيق تخفيضات الأسعار

مرتضى منصور يعزي أحمد السعدني في وفاة والده

البرلمان العربي يستنكر مواقف العار للحكومات الغربية تجاه جرائم الاحتلال في فلسطين

فلسطين.. عباس يصدر مرسوما رئاسيا بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهيناز تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

5 عوامل تزيد من الإصابة بالتهاب البنكرياس.. بعضها شائع

فنانة شهيرة ارتدته من قبل..رقم لن تتوقعه لسعر جمسبوت المذيعة ياسمين عز

فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة شبابية | شاهد

فيديو

طقس اليوم.. تحذيرات من 3 ظواهر جوية واستمرار نشاط الرياح.. فيديو

الذهب يعاود الصعود مرة أخرى وهذا سعر عيار 21 اليوم| شاهد

الجمهور يرفض .. آمال ماهر تتصدر موقع أكس بعد حفل التجمع الخامس

فى عيد ميلاد رامز جلال .. تسبب فى حرق فستان زفاف مني زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ