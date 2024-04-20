القبض على عريس أطلق النار في حفل زفافه بالفيوم

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء إبتهاجاً بحفل عرسه.. وضبط مرتكب الواقعة).

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء من سلاح نارى "بندقية خرطوش" إبتهاجاً بحفل عرسه بالفيوم.

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط المذكور (عامل – مقيم بالفيوم).. وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.