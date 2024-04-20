توقّعي سليم | تعليق مثير من خالد الغندور بعد مباراة الأهلي ومازيمبي

تعادل الأهلي سلبيًا مع مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب تي بي مازيمبي فى الكونغو فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك: "كالعادة توقعي سليم مش سهل أنا قلت قبل اللقاء تعادل الأهلي وحدت النتيجة بدون أهداف و ده اللي حصل الحمد لله كما توقعت بالظبط".

وأضاف "الأهلي يعود من الكونغو بتعادل مع مازيمبي 0/0 بمباراة ذهاب دور نصف نهائي لدوري أبطال أفريقيا".

موعد مباراة الإياب

تُقام مباراة الأهلي ومازيمبي يوم الجمعة المقبل، الموافق 26 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب "القاهرة الدولي" مباراة الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأبطال.