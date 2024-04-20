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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

«سنين عدوا عليا».. نجل الفنان إبراهيم يسري يحيي ذكرى ميلاد ووفاة والده

ابراهيم يسري ونجله
ابراهيم يسري ونجله

أحيا الفنان محمد يسري، نجل الفنان الراحل إبراهيم يسري، ذكرى وفاة وميلاد والده، التي توافق اليوم، 20 أبريل؛ من خلال نشره صورة لوالده، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلق محمد يسري على الصورة: "20 أبريل.. عيد ميلاد أبويا الله يرحمه.. وذكرى وفاته.. والسنة دي الذكرى الـ9.. 9 سنين يا هيما والله عدوا عليا 90 سنة مش 9، وكأني فجأة عجزت من غيرك.. واحشني أوي يا حبيبي.. وواحشاني ضحكتك والتهريج معاك ومناقشات كل يوم بليل بعد الشغل.. ونفسي أحكيلك حاجات كتيرة أوي".

وأضاف: "مش مصبرني غير إني الحمد لله عارف إنك أاكيد مستريح ومبسوط، وإنه إن شاء الله ربنا هيجمعني بيك على خير يا رب.. كل سنة وأنت أحلى بني آدم عرفته في حياتي ومن أكبر نعم ربنا عليا.. عيدك في الجنة أكيد أحلى يا حبيبي.. نسألكم الدعاء فضلا".

الجدير بالذكر أن الفنان إبراهيم يسري ولد عام 1950، والتحق في بداية دراسته الجامعية بكلية التجارة بجامعة القاهرة ودرس بها لمدة عامين، قبل أن يتركها ليلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية والذي تخرج فيه حاصلًا على درجة البكالوريوس في الفنون المسرحية عام 1975.

وانضم إبراهيم يسري بعد ذلك، إلى مسرح الطلائع، حيث كانت بدايته الفنية، قبل أن ينتقل للعمل بالتلفزيون في بداية الثمانينات حيث شارك بالعديد من المسلسلات في تلك الفترة.

إبراهيم يسري

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