قصة أشعلت السوشيال.. أول تعليق من العريس ابن المنوفية لـ صدى البلد

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة تفاعلاً كبيرًا حول فيديوهات احتفال شاب وزوجته في كتب كتابهم وسط فرحة شديدة.

وتعرضت العروسة الجميلة في الفيديوهات لهجوم وتعليقات مسيئة غير المبررة،

و الذي يعتبر تنمر وتصرف غير مقبول.

وقال محمد حسن العريس والمشهور بابن المنوفية على مواقع التواصل الاجتماعي في تصريحات خاصة لصدي البلد مع المذيعة أوركيد سامي “حضرتك الموضوع بالنسبالنا مضحك وانا بلوجر من ٨سنين وممثل مسرحي ومهندس زراعي وف السوشيال ميديا من ٨سنين فمتعود يعني على الانتقادات".

وأضاف "ده مش تنمر ولا حاجة ده شويه هزار من ناس بتفك عن نفسها و مش مهتمين لأننا أكبر من كدا ، زوجتي مصممة أزياء و مجتهدة جدا و جميلة ربنا يخليها ليا”.

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