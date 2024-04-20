«سفراء الأزهر» يفتتح برنامج «التخريج ودراسة الأسانيد» بالتعاون مع أصول الدين

افتتح اليوم، مشروع «سفراء الأزهر» التابع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع كلية أصول الدين بالقاهرة الدورة التخصصية التي تقام بمقر كلية أصول الدين بالقاهرة، بعنوان «التخريج ودراسة الأسانيد» بمشاركة 70 متدربًا من الطلاب والباحثين والمهتمين بالعلوم الدينية والشرعية، والتي تقام على مدار ثلاثة أيام متتالية.

وفي كلمته رحب الدكتور محمود حسين - عميد الكلية، بالحضور أعضاء هيئة التدريس والباحثين المشاركين في الدورة، وقد أشاد فضيلته بالجهد المتميز والواضح للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر واصفًا هذا الصرح العظيم بقوله: "منظمة الأمم الأزهرية" مُعللًا وصفه هذا بأن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تضم في رحابها الجميع من داخل الجامعة مع اختلاف الألسنة والجنسيات، وموجهًا الشكر لمعالي الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس المنظمة على جهد سيادته المبذول في الجامعة وفي المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وأن سيادته يمهد كل السبل للنهوض بالعملية التعليمية والتثقيفية.

وأوصى الباحثين والمشاركين بضرورة الحضور والالتزام التام لتحصيل الفائدة المرجوة من البرنامج التدريبي، ومشيرًا إلى أن هذا البرنامج هو نقطة الانطلاق.

كما قدم الدكتور محمد فارس - عضو هيئة التدريس بالكلية ومنسق «سفراء الأزهر» بالكلية، كلمة تعريفية بالمشروع والأنشطة والفعاليات التي تقدمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

جاء ذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس على رأسهم الدكتور جميل تعيلب - وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم، والدكتور مجدي عبدالغفار - أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ورئيس وحدة الجودة بالكلية، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبدالله محيي عزب - العميد الأسبق للكلية، والدكتور حذيفة المسير - أستاذ العقيدة والفلسفة بالكلية، والدكتور عماد الشربيني - رئيس قسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة، وفضيلة الدكتور أحمد شبل - مدرس الحديث وعلومه بالكلية، والدكتور رفعت عبدالرحمن - مدرس العقيدة بالكلية، والدكتور أحمد عبدالعظيم - المدرس المساعد بقسم العقيدة والفلسفة بالكلية.