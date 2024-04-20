المخرج عمر عبدالعزيز: خسارتي فادحة في صديقي صلاح السعدني ووفاته صدمة.. فيديو

قال المخرج عمر عبد العزيز ، إن الفنان الراحل صلاح السعدني صديقه منذ السبعينات ، وعلاقتهم علاقة صداقة قوية وليست حالة فنية .

وتابع المخرج عمر عبد العزيز ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، إن الراحل صلاح السعدني ليس فقط فنانا ناجحا ولكنه حالة إنسانية ، وباعث للبهجة في لوكيشن التصوير .

وأكمل : خسارتي فادحة في الفنان صلاح السعدني ، وهو صديقي من السبعينات ووفاته صدمة لي .

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