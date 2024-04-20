سر إلغاء التعليم المفتوح .. رفعت فياض يوضح

أكد رفعت فياض الكاتب الصحفي المتخصص فى ملف التعليم، أنه ليس ضد نظام التعليم المفتوح، ولم يتنمر على أي خريج بالتعليم المفتوح أو أي شهادة، ولكن هو يتعامل مع واقع أقره المجلس الأعلى للجامعات.

أضاف المتخصص فى ملف التعليم، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن المجلس الأعلى للجامعات لم يقم بغلق نظام التعليم المفتوح السابق، بناء على رغبة رفعت فياض ولكن من خلال الدراسات التي قدمت من متخصصين في المجال.



ولفت إلى أن التعليم المفتوح تم إلغاءه وتم وضع التعليم المدمج بدلا منه، وأن هناك جامعات لا تقبل غير الحاصل على شهادة الثانوية العامة، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يتم ضم طالب حاصل على شهادة غير الثانوية العامة.

وتابع أن هناك نقابات قررت عدم قيد خريجي التعليم المفتوح، ومنها نقابة المحامين، ونقابة الصحفيين، ولذلك نؤكد أن هناك عوار في التعليم المفتوح.