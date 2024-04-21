جدل بسبب شرط غريب لحضور حفل خطوبة في مصر

تعرض حفل خطوبة في مصر لجدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بسبب شرط غريب ومثير للجدل تم وضعه من قبل العروسة.

أثارت البلوجر المصرية حبيبة النجار الكثير من الانتقادات والتعليقات بسبب الشروط غير المألوفة التي قدمتها للمدعوين لحضور حفل خطوبتها.

شروط غريبة لحضور حفل خطوبة في مصر