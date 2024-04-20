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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تبدأ خلال ساعات.. تفاصيل مبادرة خفض أسعار الخبز السياحي

صدى البلد

كشف عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز  تفاصيل بدء الأسعار الجديدة للخبز السياحي والفينو ضمن  لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع في الأسواق إعتباراً من غدا قائلاً : "استقرار سعر الصرف والسياسة الاقتصادية بعد معدلات ارتفاع كبيرة في الاسعار خلال الفترة الماضية  بسبب اضطرابات سعر الصرف، حيث بلغ سعر طن الدقيق حينها 22 ألف جنيه، واليوم  تراجعت الأسعار  إلى مستويات تقرب من 16 ألف جنيهاً للطن، ومن ثم جاءت فكرة المبادرة بالتعاون  بين شعبة المخابز والحبوب وإتحاد الغرف التجارية.

وتابع خلال لقاء عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON":" بدأنا نتحرك من انفسنا قبل تحرك الحكومة نفسها وقدمنا المبادرة  علشان نوصل  رسالة أن لما ارتفعت الأسعار تحمل المواطن المخاطرة حينها.

وأوضح والآن مع نزول الأسعار أصبح مش من حق الصانع أنه يحافظ على الاسعار الحالية، ولكن  بات من حق المستهلك الذي تحمل الأعباء  الفترة الماضية، وبناء على ذلك عقدنا لقاءات مع وزير التموين والتجار اختتمت بلقاءات مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نهاية الاسبوع الماضي، وتم الاتفاق على تفاصيل المبادرة التي يبدأ تطبيقها غداً.

وأكد  أن سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما بعد التخفيض سيباع  بـ 150 قرشا ورغيف الخبز وزن 40 جراما بـ 75 قرشا ورغيف الخبز 25 جراما بـ50 قرشا، وسعر الفينو بـ 100 قرش للرغيف وزن 25 جراما، وبسعر 150 قرشا لرغيف الفينو وزن 50 جراما.

وشدد على  أن الاهم الآن هو فكرة المتابعة والرصد ولذا صدر قرار وزير التموين والتجارة الدكتور علي مصليحي  بتشكيل لجنة  قوامها من كل اطراف المنظومة من الاقماح للحن للخبز  للرقابة  تنعقد شهريا دورها المتابعة.

واستطرد:"عاوزين نثبت للمواطن والدولة إن لما المواطن تحمل إرتفاع الأسعار  حقه الآن الحصول على سعر رغيف عادل يتناسب مع تراجع أسعار  الطن من الدقيق حتى تكون هناك ثقة متبادلة ما بين أصحاب المخابز والمواطن".

وشدد أن الأوزان الخاصة برغيف الخبز ضمن المبادرة لم يجر تخفيضها، لكن تم تغيير  الأسعار وهي نفس الاوزان السابقة التي كانت تباع بأسعار مرتفعه قائلاً : "  بناشد أصحاب المخابز   الالتزام بالاسعار في يافطة كبيرة تضع للمواطن على باب المحل  والاوزان.

ومن جانبه شدد علاء عز  أمين إتحاد الغرف التجارية  على ضرورة  الالزام بهذه الاسعار في كافة المخابز  قائلاً :" لازم  أدخل أي مخبز الاقي الاوزان بالسعر ده وملزم في كل الأوقات أن يقوم بتوفيرها ولكن هو حر  ممكن ينتج أنواع اخرى لانه مخبز سياحي زي العيش بالسمسم أو عيش سميط ده هو حر فيه لكن بالنسبة لغريف السياحي ملزم بتوفير الاوزان التي شملتها المبادرة ماينفعش يوقف ده وينتج اشياء أخرى".


 ورداً على سؤال الحديدي: ممكن مواطن يدخل مخبز  يلاقي الاوزان بتاعت المبادرة كميات محدودة  ولايقي الغالبية الانواع الاخرى  ليرد عهز قائلاً : المهم يلاقيها بغض النظر عن الكمية  طالما متفرة طول الوقت.


وعلق غراب قائلاً :"الانواع الأخرى  مش هي هدف المواطن الرئيسي المهم عنده رغيف العيش ومعدلات السحب عليه هتبقى عالية ومن ثم الكميات لازم تتواكب  مع كميات السحب ".

شعبة الحبوب

أما طارق حسانين  رئيس  شعبة الحبوب  بإتحاد الغرف التجارية فقد أكد في لقاء  مع “ كلمة اخيرة” أن  الفضل في تخفيض أسعار الخبز السياحي وتراجع اسللع هو وفرة العملة الدولارية   والقضالء على السوق السوداء.

وتابع: خلصنا من السوق السوداء التي عملت تشوهات ف السوق   وتوفرت العملة الصعبة  وهنا بشكر  القيادة السياسية والحكومة والبنك المركزي لان الاصلاح الاقتصادي والسياست الاقتصادية الناجعة اسهمت في القضاء على أزمات سوق الصرف و بنتكلم عن الخبز طن الاقماح معروف سعره  في البورصة العالمية وهو 25 دولار للطن   وكنا هنا  بقى  المشكلة كيف نوفر السعر مقابل الجنيه كنا  بنوصل  لسبعين جنيه للدولار  والان تم  القضاء على  ذلك والاسعار بقت في متوسط 48 جنيهاً، وبالتالي نسبة  التراجع في الخبز السياحي وصلت إلى 30%  مع سهولة فتح الاعتمادات وعدم اللجوء   للسوق السوداء.

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