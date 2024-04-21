على هامش مهرجان سينما المرأة.. مايا مرسي تزور معرض المصرية في أسوان

تفقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة معرض "المصرية"، الذى يقام على هامش مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة يرافقها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السفيرة مرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بمصر.

وأبدت الدكتورة مايا مرسي إعجابها بالمنتجات المعروضة بالمعرض والتى صنعت بايدى سيدات مصريات من مختلف المحافظات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ومشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، وتتضمن أطباق العرجون من مخلفات النخيل شنط عطور وحلي صابون، سيرم شامبو، وقبعات واستمعت الدكتورة مايا مرسي إلى شرح من السيدات العارضات عن تفاصيل صناعة المنتجات وتسعيرها.

وانطلق حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذي ينعقد خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، بمشاركة 76 فيلما ضمن برامج ومسابقات المهرجان المختلفة، وشهد حفل الافتتاح وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، ووزيرة التضامن نيفين القباج، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وأشرف عطية محافظ أسوان وعدد من نجوم الفن و السينما.

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