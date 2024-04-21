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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أداء رجولي.. تعليق فرج عامر بعد تعادل الأهلي أمام مازيمبي

صدى البلد

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة على تعادل الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر :  الحمد لله نتيجة جيدة جداً للاهلي في مباراة صعبة جداً أمام فريق شرس وأرضية ملعب سيئة وجماهير متحمسة وفي وقت الظهيرة الصعب علينا ، أداء رجولي متوازن ومتماسك من  لاعبي الاهلي ، بسبب التشكيل والاحساس بالمسئولية  والتغييرات السليمة من كولر المرة دي ربنا يهديه .

وتابع فرج عامر :  تحكيم رائع عادل علي عكس المتوقع  نتمنى أن يكون القاعدة في القارة السمراء  .. تصوير سيء جداً .. مباراة العودة يوم الجمعة المقبلة لن تكون سهلة للاهلي  وربنا يسهل بإذن الله .

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تأجيل الحسم لمباراة لقاهرة

قدم فريق الأهلي، أداءَ جيداً أمام مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، بملعب تي بي مازيمبي فى الكونغو فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبي، مؤجلا الحسم إلى مباراة العودة الجمعة المقبل فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.

فرج عامر مباراه الاهلي و مازيمبي جماهير الأهلي

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