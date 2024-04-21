عمليات إطلاق نار ومعارك من المقاومة مع قوات الاحتلال

تحولت الليلة الماضية إلى ليلية عنيفة لما شهدته مناطق مختلفة في الضفة المحتلة من عمليات إطلاق نار واستهداف لقوات الاحتلال وحواجزه، وفق ما ذكر موقت قدس.

ففي مدينة الخليل، قالت مصادر عبرية إن إطلاق نار استهدف قوة من جيش الاحتلال قرب بيت عينون شمال شرق المدينة.

وأكدت مصادر محلية وقوع اشتباك مع قوات الاحتلال، قبل أن تعلن وسائل إعلام عبرية استشهاد فلسطينيين قرب بيت عينون أحدهما أطلق النار تجاه جنود الاحتلال والآخر حاول تنفيذ عملية طعن.

وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تجري عمليات تفتيش في بيت عينون شمال شرق الخليل بعد العملية.

وفي نابلس، أفادت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار تجاه حاجز حوارة جنوب المدينة، كما استهدف مقاومون لحظة آلية عسكرية لجيش الاحتلال بعبوة محلية الصنع في قرية برقة شمال غرب نابلس.

كما نقلت مصادر عبرية عن استهداف مركبة مستوطن قرب مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس بزجاجة حارقة.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال على حاجزي سالم و"دوتان" قرب جنين.

وفي بيانٍ صحفي، قال سرايا القدس في كتيبة جنين: "ضمن معركة طوفان الأقصى ورداً على جرائم المحتل في مخيم نور شمس الصمود.. تمكن مجاهدونا من استهداف حاجز الجلمة بصليات كثيفة من الرصاص“.

كما شهدت الضفة المحتلة حملة مداهمات واعتقالات واسعة.