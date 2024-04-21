زعيم المعارضة الإسرائيلية يرفض العقوبات الأمريكية على كتيبة في الجيش الصهيوني

علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على العقوبات الأميركية المحتملة على كتيبة في الجيش الإسرائيلي مستهجنا إياها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



قال لابيد إن العقوبات الأمريكية على كتيبة نتسح يهودا خطأ ويجب أن نعمل على إلغائها.

وذكر أن جنود الجيش الإسرائيلي وقادته هم أول المتضررين من السياسة غير الشرعية والفشل السياسي للحكومة.



وعلق قائد كتيبة نيتسح يهودا ردا على عقوبات الأمريكية المرتقبة بأن أخلاق جيشنا كبيرة وعظيمة، مدعيا أنها أعظم من الجيش الأمريكي.

عبرت أواسط صهيونية عن غضب واسع جراء القرار الذي اعتبروه مفاجئ من قبل واشنطن بمعاقبة كتيبة دموية صهيونية ارتكبت أعمال وحشية بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية أن واشنطن طلبت عدة مرات من تل أبيب معلومات عن التحقيق في هجمات كتيبة نيتسح يهودا.

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية ان واشنطن لم تكن راضية عن نتائج التحقيق في هجمات كتيبة نيتسح يهودا على الفلسطينيين.

كما أكدت الإذاعة الإسرائيلية أن مسؤولي وزارة الدفاع استغربوا عزم واشنطن فرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا.



وقال وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن جفير إن القرار الأمريكي بفرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا خطير ويتجاوز الخطوط الحمراء.