صحف الإمارات اليوم.. شكري يزور تركيا تمهيدًا لزيارة مرتقبة للرئيس السيسي.. قتيلان في إطلاق نار بولاية تينيسي الأمريكية.. وحملة ترامب تنفق 3.6 ملايين دولار على دعاوى قانونية

شكري يزور أنقرة تمهيدًا لزيارة مرتقبة للسيسي لتركيا

حملة ترامب تنفق 3.6 ملايين دولار في شهر على دعاوى قانونية

تحطم مروحيتين لقوات الدفاع الذاتي اليابانية وفقدان سبعة أشخاص

«ناسا» تكشف الحجم الهائل لتجمعات المياه بعد منخفض «الهدير»

قتيلان ومصابون في إطلاق نار بولاية تينيسي الأمريكية

سلطت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، الضوء على عدد من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية والتي نتناولها في السطور التالية.

ونقلت صحيفة "الخليج"، أن صورًا بثتها وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» أظهرت حجم التجمعات المائية في إمارتي أبوظبي ودبي، نتيجة المنخفض الجوي غير المسبوق على الإمارات.

وفي الشأن المصري، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت وزير الخارجية سامح شكري في مدينة إسطنبول، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها شكري حاليا إلى تركيا.

وقال وزير الخارجية سامح شكري إن زيارته إلي انقرة ولقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان تأتي في إطار الإعداد لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تركيا في الايام القليلة القادمة تلبية لدعوة الرئيس التركي لعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوي بين البلدين.

عالميًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن المجموعة السياسية لدونالد ترامب، المرشح للرئاسة في الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي السابق أعلنت أنها أنفقت 3.6 ملايين دولار في بند أتعاب المحامين في مارس الماضي، ما قلل من تمويل الحملة الانتخابية في وقت يتراجع فيه ترامب أصلاً أمام منافسه الرئيس الديمقراطي جو بايدن في جمع التبرعات للحملة.

ونقلت أيضًا أن وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا أعلن أنه يعتقد أن مروحيتين تابعتين لقوات الدفاع الذاتي لبلاده تحطمتا في المحيط الهادئ خلال تدريب ليلي جنوب طوكيو في وقت متأخر من يوم السبت وأن سبعة من أفراد الطاقمين الثمانية في عداد المفقودين.

ومن صحيفة "الخليج"، تهدد الأنهار والممرات المائية الرئيسية في إقليم قوانجدونج بالصين بفيضانات خطيرة، ما اضطر الحكومة الأحد إلى تفعيل خطط لمواجهة الطوارئ من أجل حماية أكثر من 127 مليون شخص.

ونقلت صحيفة "الاتحاد"، إن شخصين قتلا وأصيب ستة آخرون بجروح في حادث إطلاق نار وقع خلال احتفال في مدينة ممفيس الأمريكية، على ما أفادت الشرطة المحلية.