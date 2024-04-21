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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

"هتخش ورايا الحمام".. الجمهور يلاحق الفنانين في زفاف نجل محمد فؤاد

صدى البلد

تسببت ملاحقة الجمهور للفنانين في المناسبات للتصوير معهم بكاميرات الموبايل في أزمات عديدة وانفعل بعض النجوم في وجه هؤلاء الملاحقين وكان أحدثهم عمرو دياب وأحمد صلاح السعدني.

عمرو دياب في الحمام 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للهضبة عمرو دياب أثناء حضوره حفل زفاف نجل المطرب محمد فؤاد وظهر أحد الجمهور اثناء ملاحقته للهضبة بكاميرا الموبايل بالرغم من توجهه نحو دورة المياه مما أدى الى انفعال الهضبة.

وتكرر الموقف مع الفنان احمد صلاح السعدني اثناء مراسم دفن والده الفنان الراحل صلاح السعدني حيث انفعل بشدة ضد المتواجدين والذين لاحقونه بكاميرات الموبايل دون مراعاة حزنه لوالده.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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