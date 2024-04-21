محافظ جنوب سيناء يصدق على 31 قرارا لتصالحات مخالفات البناء بشرم الشيخ

صدق محافظ جنوب سيناء خالد فودة ، اليوم /الأحد/، على 31 قرارا لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة شرم الشيخ (نموذج 10) وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناء على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.



وأوضح المهندس رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، أنه بذلك يصبح عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى اليوم 792 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء.. مشيرا إلى أن محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.