تغيير مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمولات خلال أيام

تستعد المحافظات لبدء تطبيق المواعيد الصيفية لـ فتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم، التي من المقرر لها أن تكون يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أبريل، وتغلق المحلات التجارية في الساعة 11 مساء، فيما تغلق المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية الساعة 12 منتصف الليل.

يبحث أصحاب المحال التجارية، عبر محرك البحث جوجل عن المواعيد الصيفية الجديدة لفتح وغلق المحلات والمقاهي والمولات، مع قرب بدء العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2024، ويتم العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2024 في منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، ويتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر العمل بهذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024، ومع بدء تطبيق المواعيد الصيفية الجديدة لفتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم والمولات، يوم الجمعة 26 أبريل الجاري.

موعد تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات

نظمت موعد تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات حددتها المادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 الخاص بمواعيد فتح وغلق المحلات، وتكون شهور الصيف وفقا للمادة اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وتبدأ المحافظات اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال في جميع أنحاء الجمهورية.

المواعيد الصيفية للمحلات

حددت المادة 6 من القرار الوزاري الصادر في 2020، أن تكون شهور الصيف اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وجاءت المواعيد الصيفية على النحو الآتي:

- فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًّا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً.

- زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

- فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة في المولات التجارية يوميًّا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا.

- استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

- فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية من الساعة 8 صباحًا وتغلق 7 مساءً.

- تُستثنى كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران من القرار.